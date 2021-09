Běloruský sport na scestí. Kdo nestojí za Lukašenkem, nezahraje si

Po loňských zfalšovaných běloruských volbách nejsou ve snadné situaci ani elitní sportovci. Alexandr Lukašenko už před letošními olympijskými hrami členům výpravy vyhrožoval.

„Pokud se tam vydáte jako turisté a vrátíte se s prázdnou, bude pro vás lepší se nevracet. Říkám vám to jako prezident země, ne jako vedoucí veřejné organizace. Vyložte si to, jak chcete,“ citoval Lukašenka web gazeta.ru s tím, že země investuje do sportovců až příliš mnoho peněz a výsledky tomu neodpovídají.

Bělorusové nakonec přivezli z Tokia sedm medailí. Nejvíce se však ve světě mluvilo o sprinterce Kryscině Cimanouské, která po kritice trenérů musela olympiádu opustit. Atletka se nakonec do vlasti nevrátila.

S otevřenou náručí ale běloruský režim nepřivítal ani ostatní olympioniky. „Lukašenko řekl, že olympionici selhali. Ministr sportu Kovalčuk v televizním rozhovoru ohodnotil