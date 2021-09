Trauma 11. září spustilo americký vývoz demokracie silou. Po odchodu z Afghánistánu se s ním Biden rozhodl skoncovat

Americké pokusy šířit demokracii různými prostředky do zbytku světa jsou samozřejmě staršího data. Je jim více než sto let a pojí se zejména s politickou filozofií prezidenta Woodrowa Wilsona. Po 11. září 2001 na sebe ale wilsoniánství vzalo extrémní podobu, když neokonzervativci z okolí prezidenta George W. Bushe prosadili do politické praxe své přesvědčení, že demokracii lze do světa šířit nejen v podobě „měkké síly“, ale i silou. Jinými slovy: jednou z odpovědí na islámský fundamentalismus mělo být – třeba i násilné – nastolení demokracie v zemích, odkud se islámský terorismus šířil.

Když Biden nyní oznámil, že s vývozem demokracie je konec, měl na mysli zejména konec neokonzervativního dědictví, které přežilo v podobě americké okupace Afghánistánu a poté i Iráku dvacet let. Neznamená to ale, že se v šíření demokracie nebudou USA angažovat jinými způsoby.

Pochybnosti o tom, zda by se Spojené státy měly jakkoliv angažovat ve vývozu demokratických hodnot do jiných částí světa,