Průvodce volbami: Proč Babiš nesmí vyhrát příliš? A jakou poslední partii sehraje Zeman?

V dalším předvolebním speciálu vám nabízíme sérii textů, které popisují a vysvětlují situaci měsíc před volbami. Mapujeme, v jaké kondici jdou jednotlivé strany do finiše kampaně, jaké jsou jejich šance či co můžeme čekat od klíčového hráče povolebních jednání, prezidenta Miloše Zemana. S porozuměním souvislostem a také nezbytnou pokorou se pokoušíme nastínit, jak by asi mohla v sobotu 9. října odpoledne vypadat povolební výsledková mapa, a vypočítáváme, co pro vytvoření většinových vládních koalic mohou znamenat různé výsledky stran s podporou kolem pěti procent.

Co čekat od říjnových sněmovních voleb

Analýza: Za necelý měsíc bude jasné, jak hlasovalo zhruba pět milionů českých občanů. Bude již známo, zda i nadále věří příběhu premiéra Andreje Babiše (ANO) jako lídra „hnutí pro všechny“. Nebo jestli se přikloní k současné demokratické opozici, která po letech spojila síly a míří do voleb ve stavu, díky němuž může pomýšlet na převzetí moci. Nebo jestli lidé vyberou něco úplně jiného.

Boj o každý hlas vrcholí. V jaké kondici je sedmička hlavních uchazečů o Sněmovnu?

O hlasy voličů se ve volbách utká dvacet dva uskupení, jen sedm z nich má však reálnou šanci získat poslanecké mandáty. Zmapovali jsme jejich aktuální kondici.

V hlavě Miloše Zemana. Popisujeme šachovnici, na které bude Zeman po volbách hrát

Prezidentův deklarovaný odpor vůči volebním koalicím může předznamenat jeho povolební kroky. Současná hlava státu už v minulosti dokázala, že umí napínat ústavu až k prasknutí. Do mantinelů by mohla Zemana případně vrátit jen politická většina, která si to nenechá líbit.

Kandidátky pod lupou aneb najděte na interaktivních grafech svého přeběhlíka

Data: Na našich interaktivních grafech si můžete projít, kolik lidí se ucházelo o vaši přízeň už před čtyřmi lety, kolik z nich změnilo dres nebo jak se měnilo pořadí kandidátů na volebních lístcích.

Hra o trpaslíky. Popisujeme význam pětiprocentní hranice pro budoucí vládní většinu

Analýza: O budoucí sněmovní většině kromě rozložení sil mezi favority voleb rozhodne také to, které strany se do Sněmovny dostanou. Letos na podzim to platí dvojnásob a s obavami se k pětiprocentní hranici budou kromě stran v ohrožení upínat i opoziční koalice. Namodelovali jsme některé výsledky voleb, které ukazují, že právě strany na hraně mohou rozhodnout.

Elektronická tužka letošních voleb. Kde potřebují favorité získávat, aby vyhráli?

O vítězství v říjnových sněmovních volbách se chtějí ucházet hlavně tři subjekty – hnutí ANO a obě opoziční koalice. Andrej Babiš (ANO) bude obhajovat vítězství ve všech 13 krajích a v Praze, což se mu téměř jistě nepodaří. Naopak opozice, pokud chce vyhrát, musí alespoň část krajů hnutí ANO vzít. Shrnuli jsme situaci v jednotlivých krajích a nastínili jsme, kde musí kdo uspět, aby mohl pomýšlet na celkové prvenství.

Hnutí ANO by pomohlo, kdyby oslabilo. Babiš by tak mohl získat spojence, říká analytik Kantaru

Favoritem voleb je hnutí ANO, rozložení sil ale může ovlivnit zisk každého procentního bodu pro opoziční koalice, volební účast i to, kolik stran kolem pětiprocentní hranice nakonec neuspěje. Analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha v rozhovoru také popisuje, že si část voličů ANO vůbec nepřipouští, že by Andreje Babiše na jaře přestala podporovat. Podle Ranochy, který v rámci projektu Trendy Česka pro Českou televizi zkoumá podporu jednotlivých stran, se rozložení sil vrátilo do loňského podzimu.

Přečtěte si také Hnutí ANO by pomohlo, kdyby oslabilo. Babiš by tak mohl získat spojence, říká analytik Kantaru