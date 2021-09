Přijít, sednout si a makat. Kdo a proč v Česku pracuje pro stát

Je jich přes 60 tisíc a svou prací ovlivňují životy nás všech. Jde o státní zaměstnance, úředníky, kteří jsou často synonymem pro pomalost i přebujelost byrokracie. Podle většiny Čechů stát nedokáže zaměstnat ty nejschopnější. Průměrný věk státního zaměstnance je necelých 47 let a data ukazují, že mladé lidi státní aparát neumí nalákat. Proč do služeb státu nechtějí a proč z nich odchází? Co nám o úřednících říkají data a co zkušenosti?