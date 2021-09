Výchova podle kuchařky na úspěch. Miško nedělá věci na povel, ale proto, že chce, říká otec

Česká režisérka Erika Hníková natočila o Hanuliakových dokument Každá minuta života, který nedávno vyvolal bouřlivé debaty na festivalu v Karlových Varech.

Dnes sedmiletý Miško chodí každý den na hokej, ve kterém má před svými vrstevníky náskok, a věnuje se také tenisu, gymnastice a dalším sportovním aktivitám. Němčinu ovládá na úrovni rodilého mluvčího a domluví se také anglicky.

Jak říká jeho otec Michal, synovi věnují společně s manželkou maximum svého času, protože chtějí, aby byl úspěšný v tom, co ho baví. „Úplným základem je, aby dítě bylo zdravé. Pokud je zdravé, myslím, že může být opravdu dobré ve všem, co ho zajímá,“ říká v rozhovoru Michal Hanuliak.

Proč jste se rozhodli vychovávat syna podle Kamevédy?

Ještě před narozením Miška jsme věděli, že chceme našemu dítěti věnovat maximum našeho času. Bylo nám to jasné už v době, kdy jsme o Kamevédě ještě ani nevěděli. Ale pak mi jeden kamarád řekl o této vzdělávací metodě. Začal jsem se o to zajímat, přečetl jsem si knihy Pavla Zachy a zjistil jsem, že z filozofického hlediska se to na 95 procent shoduje s mými hodnotami a s tím, co bych chtěl dát svému dítěti.

Čím vás to zaujalo?

Líbilo se nám, že Kamevéda