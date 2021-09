Zapíjela jsem tragickou smrt kamaráda a téměř nespala, ale nějak mi vše vyšlo, hodnotí Češka bronz v extrémním běhu

Na nedávných závodech okolo Mont Blancu jste skončila třetí. Jak jste se stala tak dobrou ultramaratonkyní?

To nevím. Začínala jsem běhat hlavně české a slovenské ultramaratony. Tento závod byl můj první stokilometrový v zahraničí. Vzdálenosti okolo sedmdesáti kilometrů jsem letos běžela dvakrát. Jednou na Lysé hoře a podruhé ve Španělsku v rámci mistrovství světa ve skyrunningu.

Jde mi o to, jak dlouho musí člověk trénovat, aby se mohl do něčeho podobného pustit?

Sportuju od dětství. Začínala jsem s gymnastikou, které jsem se věnovala až do čtrnácti let. Potom jsem dělala orientační běh, ale ten mi nešel, protože jsem v orientaci špatná. Jezdila jsem i na kole, zkoušela jsem závody, ale to mě také moc nebavilo. Zhruba před čtyřmi lety jsem začala více běhat a chodit po horách.

To vypadá na slušný progres během čtyř let.

Jo, jde to rychle. Myslím si ale, že jsem měla kondičku odmala. Nebylo to tak, že bych vstala z gauče a po čtyřech letech zaběhla takový závod.

Jak složitá je kvalifikace na podobný závod? Asi se nemůže přihlásit každý, nebo ano?

Nemůže. Musíte mít dostatečný počet kvalifikačních bodů, které se sbírají na menších závodech, které jsou ale podobně náročné. Pokud člověk nemá dostatek kvalifikačních bodů, může se přihlásit, ale musí mít štěstí, aby byl vylosovaný. Měla jsem dostatek bodů, ale jsou lidé, kteří čekají několik let, než se dostanou na startovní listinu.

Takže jste se kvalifikovala díky umístěním na českých a slovenských ultramaratonech?

Převážně ano. Poslední dva roky jsem jezdila i na zahraniční akce ve skyrunningu a na nich jsem také nasbírala potřebné body.

Co je vlastně skyrunning?

Závod, který jsem absolvovala poblíž Mont Blancu, byl ultratrail, což je běh v horách. Skyrunning je závod, který má definované převýšení na určitém počtu kilometrů, takže je tam větší převýšení než u ultratrailů.

Stihne si člověk během závodů vůbec užít výhledy?

Po pravdě ani moc ne. Když se během závodu kochám, nesoustředím se a