Notes: Mimořádná událost ministra pro mimořádné události a ruští dvojníci, co opozici kazí volby

Ve Francii dnes začal „proces století“ s teroristy, kteří v roce 2015 připravili o život v hudebním klubu Bataclan, u národního fotbalového stadionu Stade de France, v pařížských barech a restauracích 130 lidí, další stovky lidí utrpěly zranění. Obžalovaný Salah Abdeslam, který je považovaný za jediného přeživšího člena skupiny atentátníků, se dnes u soudu označil za vojáka Islámského státu. Dvanácti z dvaceti obžalovaných hrozí doživotí, rozsudek má soud vynést příští rok v květnu.

Premiér Babiš ve své knize před minulými volbami věnoval samostatnou kapitolu exekutorům. Horlil v ní mimo jiné proti navyšování drobných dluhů. A jak to dopadlo? Jako vždycky, chtělo by se říct. V nynějším volebním období se na výši exekutorských odměn a tarifů nic nezměnilo. A ani sen s rychlovlaky úplně nevyšel. Celou inventuru Babišova snění naleznete zde.

Herec Jan Cina je gay a poloviční Rom, ale životem proplouvá bez většího trápení. Prožil harmonické dětství, má stabilní partnerský vztah a nastartovanou úspěšnou kariéru. „Na herecké škole vás učí, že cokoliv se vám v životě děje a dává to alespoň trošku zajímavou emoci, máte si ji zapisovat do mozku, do hereckého šuplíku, když to řeknu zjednodušeně. A že to je klíč. Takže jsem vnímal jako handikep, že jsem nic ‚pořádnýho‘ nezažil,“ říká mladý herec ve velmi osobním rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou.

Počty nových potvrzených pozitivních případů covidu v Česku rostou, přesto se ministr zdravotnictví Vojtěch rozhodl, že od příštího týdne skončí plošné testování ve školách. Proč končí testování dětí právě ve chvíli, kdy nakažených přibývá, ministr vysvětlit neumí. Kolegyně Iva Bezděková a Markéta Boubínová zjistily, že za tím může být i nedostatek testů – celostátní zásoby testů pro školy vydrží maximálně týden.

A odborníci se shodují, že stojíme na začátku další vlny epidemie. Ta by neměla být tolik dramatická jako ta předchozí, nejvíce v ohrožení budou neočkovaní senioři – těch je přes půl milionu. A také imunita nejstarších lidí, kteří dostali vakcínu začátkem roku, už může pomalu vyprchávat. O čtvrté vlně covidové píše opět duo redaktorek.

Na Islandu jim říkají Naši chlapci – Strákarnir okkar, jenže hrdinové a populární fotbalisti kvůli sexuálnímu skandálu jednoho hráče přišli o svou popularitu i pověst. O potížích „fotbalového trpaslíka“ píše Albína Mrázová.

Ruskému ministru pro mimořádné situace Jevgeniji Ziničevovi se s nadsázkou dnes stala mimořádná věc. Zahynul při meziresortním cvičení u vodopádu Kitabo-Oron na Sibiři. Podle prohlášení, které zveřejnil jeho úřad, přišel o život, když zachraňoval život jinému člověku. Bylo mu 55 let.

Senát nedávno schválil novelu z dílny ODS známou také jako „třikrát a dost“. Ta umožní, aby chudší lidé neplatící pokuty za některé přestupky přišli o část dávek. „Máme tady problém s osobami nepřizpůsobivými. Máme tady velký segment romského etnika. Jsou to lidé, kteří jsou programově na sociálních dávkách,“ tvrdí šéf karvinských strážníků Petr Bičej. Karviná se zároveň dlouhodobě staví velmi rezervovaně k programům, které cílí například na sociální integraci. Zjednodušeně řečeno podle nich nefungují.

Pandžírské údolí bylo poslední oblastí Afghánistánu, které Tálibánu odolávalo. Už i tam ale tálibové vztyčili vlajku s černým nápisem Není boha kromě Boha a Muhammad je posel Boží. O tom, jak je Pandžír těžké dobýt, v podcastu Studio N hovoří válečná reportérka Petra Procházková, která v Pandžšíru před 20 lety mluvila s bývalým vojevůdcem Masúdem.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Česko je na prahu čtvrté vlny epidemie

Zeman a Babiš spolu dál mluví

Málo místa a kantorů na lékařských fakultách. Mediky učí i studenti

Kreml už ani nepředstírá demokracii

Kennedyho vrah? Šance na svobodu

Manažer investičních fondů: Česko není inovační centrum

Komentář: Čím se státník liší od politika

George Soros varuje před investicemi v Číně

Neočkovaní se vezou jako černí pasažéři, říká etik David Černí

Almodóvar, Duna i Cruzová v Benátkách

Islandští fotbalisté se z miláčků ostrova stali vyvrheli

Krátké zprávy

Nejmladší španělský biskup, jednačtyřicetiletý Xavier Novell, se vzdal funkce kvůli své lásce – rozvedené psycholožce, která se mimo jiné živí psaním erotických románů. Biskup byl zastáncem kontroverzní terapie pro gaye a prováděl exorcismus.

Na Slovensku budou moci rodiče od 9. září nechat proti covidu naočkovat i děti ve věku od pěti do 11 let .

Malé, nebo velké menu? Tatarku, kečup? Brčko? Řetězec McDonald’s v Maďarsku zpoplatnil papírová brčka. Zároveň fastfoodový řetězec zavedl kelímky s pítkem. V Česku se zatím o zpoplatnění neuvažuje, ale kelímky s pítkem by měly přijít na český trh příští rok.

V petrohradském Někrasovském parku se objevila graffiti s lídryní běloruské opozice Marií Kalesnikavovou, která byla v pondělí odsouzena na 11 let do vězení. Obraz doplnil nápis „Za naši i vaši svobodu“. Dílo bylo ihned zamalováno.

Osvobozující verdikt nad expremiérem Petrem Nečasem a jeho ženou Janou v kauze tzv. trafik neplatí. Případ se vrací k Obvodnímu soud pro Prahu 1. Městský soud v Praze rozhodl, že jako důkaz mají být zohledněny odposlechy, což původní soud odmítl provést.

Městský soud v Praze zrušil povinnost absolvovat před návratem do Česka test na covid. Rozhodnutí bude účinné od 11. září.

Ruskému opozičnímu politikovi Borisi Višněvskému ztěžují volební kampaň jeho dvojníci. Na vyvěšeném oficiálním přehledu kandidátů v Petrohradě jsou i dva muži, kteří si změnili jméno na jeho a jsou mu velmi podobní. Má to dezorientovat voliče opozice.

Při požáru v přeplněné indonéské věznici zahynulo 41 lidí. V nápravném zařízení pro 38 lidí bylo 122 vězňů. Za požárem je nejspíš závada na elektroinstalaci.