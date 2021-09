„Některé věci se neodpouštějí.“ Andrej Babiš mladší podá trestní oznámení na svého otce

Andrej Babiš mladší řekl Deníku N, že podá trestní oznámení na svého otce. Viní ho z toho, že jej nechal odvézt na Krym a zatáhl do kauzy údajně podvodného získání dotace na farmu Čapí hnízdo. „Byly vůči mně spáchány trestné činy. Můj otec by měl nést zodpovědnost před soudem za to, co si vůči mně dovolil,“ sdělil Babiš mladší Deníku N. „Jsem rozhodnut podat na otce trestní oznámení,“ dodal.