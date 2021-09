V Česku začíná čtvrtá vlna covidu-19. Podle odborníků nyní bude záležet na proočkovanosti populace

Koronavirus se zatím šíří převážně mezi mladšími ročníky. Jen 36 úterních případů byli senioři nad 65 let.

Odborníci se shodují, že Česko stojí na začátku další vlny epidemie. Ta by sice neměla být tak dramatická jako ty předchozí, stále jsou ale v ohrožení neočkovaní senioři. Bez vakcíny je zatím stále zhruba 530 tisíc lidí starších šedesáti let. To je podle odborníků kritická skupina, která rozhodne o tom, jaké budou počty hospitalizovaných a vážných případů.

„Varianta delta se navíc šíří rychleji, má vyšší reprodukční číslo, a pokud tady stále máme skupiny tzv. imunitně naivních lidí, tedy kteří neprodělali covid a nejsou očkovaní, tak je vysoce pravděpodobné, že bude mít tendenci promořit tyto skupiny,“ říká Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd.

Upozorňuje na to, že imunita nejstarších lidí, kteří dostali vakcínu začátkem roku, už může pomalu vyprchávat. „Může vzniknout situace, kdy úroveň protilátek očkovaných lidí půjde s příštími měsíci dolů a spolu se stále velkým počtem nenaočkovaných lidí se tak znovu vytvoří