Vondrák: Nenavrhli jsme nic, co by ohrozilo demokracii. Babiš čelí urážkám, nedělá politiku kvůli byznysu

Pokud jste si ve vlaku z Ostravy pustil některý z našich minulých podcastů, jste už připraven na úvodní otázku, protože ta je pro všechny hosty stejná. Budou se říjnové volby něčím zásadně lišit od všech předcházejících?

Nemyslím, že se liší nějak zásadně, i ty minulé volby byly vyhrocené, ale taková ta vzájemná nesnášenlivost je už na antagonistické úrovni. Není už to jenom o soupeřích, je to o nepřátelích a to mně připadá, že je prostě špatně, že bychom to měli nějakým způsobem otupit.

Kdo za to může?

Já si myslím, že za to můžou teď už všichni. Těžko hledat na kterékoliv politické straně nějaký vstřícný krok, myslím si, že je to fakt vyhrocené. Myslím si, že by se to takto dít nemuselo, ale žijeme v postfaktické době, nikoho nezajímají fakta, všichni se snaží vzbudit nějaké emoce, ať už negativní, nebo pozitivní, takže to je status quo.

Včetně vaší kampaně.

Jistě, můžeme se na to podívat, v čem je možná ostřejší nebo méně ostrá.

Já bych se chtěl na chvíli zastavit u akce, na které jste představili program a krajské lídry, včetně vás. Zastínil ji incident mezi Andrejem Babišem a jeho synem. Jak jste se u toho cítil?

Bylo to velmi nepříjemné. Byl jsem kousek od obou dvou. Mám pocit, že by se neměly do politických kampaní zatahovat rodinné vztahy. Z tohoto pohledu to bylo velmi nepříjemné a myslím si, že nikdo, kdo tam stál kolem, z toho neměl dobrý pocit.

Není pro vás samotná ta kauza s Andrejem Babišem mladším problém?

Já jsem ji nikdy takhle nevnímal. Já jsem tehdy vnímal natočení toho pořadu ve Švýcarsku (reportáž serveru Seznam Zprávy z roku 2018, pozn. red.), od té doby jsem si toho nevšímal. Přišlo mi to skutečně nevhodné.

Vy jste přesvědčen, že ta akce byla součástí něčí kampaně?

Připadá mi velmi nepřesvědčivé a nevěrohodné, že náhodou někdo jel kolem kampaně ANO na Větruši v Ústí nad Labem, to nemůžu akceptovat.

Může být premiér důvěryhodný, když je s ním spojena takováto věc? Vzbuzuje řadu otázek. Pokud je Andrej Babiš mladší nemocný, jak tvrdí jeho otec, proč není v péči lékařů, ale nějakého ruského bodyguarda na okupovaném území Ukrajiny? To vám připadá normální?

Nikdy jsem to do hloubky nestudoval, protože jak říkám, nepřipadá mi vhodné zasahovat do rodinných vztahů. Já fakt nevím, do jaké míry je nemocný.

To s vámi ani řešit nechci. Nejste doktor a už vůbec ne jeho doktor.

Ale rozhodně ta atmosféra byla vypjatá a ten člověk není vyrovnaný. Potom pan Babiš vysvětloval, že se o něj vždycky