Kandidátky pod lupou aneb najděte na interaktivních grafech svého přeběhlíka

O přízeň voličů se na podzim budou často ucházet už známé tváře. Zejména menší strany ale mohou mít potíže volební lístky vůbec naplnit.

To totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pokud chce mít politická strana, hnutí nebo koalice plné kandidátky a tím si zajistit hlasy přinejmenším od rodinných příslušníků a známých svých lidí, musí sehnat celkem 343 uchazečů. V zemi, kde politická angažovanost nebo zájem o stranictví nejsou zrovna nejvyššími ctnostmi, to vede k častému přecházení kandidátů mezi jednotlivými stranami.

Takové přesuny mezi stranami, které jsou lidově často označovány jako přeběhlictví, jsou k vidění prakticky u každých voleb. Nejinak je tomu i letos.

Vedle známých osobností, které od svých dřívějších partají s velkou pompou odešly, se tento fenomén týká desítek mnohem méně nápadných případů. Ze známějších přestupů můžeme uvést: Jaroslav Foldyna z ČSSD přešel do hnutí Tomia Okamury, naopak z SPD odešla poslankyně Tereza Hyťhová do Trikolóry, kam zamířila i dnes už bývalá občanská demokratka Zuzana Majerová Zahradníková.

Právě příklady obou dam ukazují na obecnější fenomén, jakým jsou výrazné přesuny mezi kandidáty hnutí, která sama sebe popisují jako vlastenecká. Ať jde právě o Trikolóru, jež usiluje o hlasy voličů spolu se Soukromníky a Svobodnými (TSS), nebo o Volný blok, který vznikl kolem dvou bývalých poslanců SPD. I ti tak přešli na jinou kandidátní listinu.

Obě uskupení vcelku logicky nejvíce rekrutovala z bývalých kandidátů své konkurence. Na kandidátkách Trikolóry tak najdeme 15 lidí, kteří se před čtyřmi lety ucházeli o hlasy v dresu ODS. Od dnes již zaniklých Realistů k TSS přešlo 13 lidí.

Deník N jednotlivé přesuny mezi kandidátkami v minulých a současných volbách zmapoval. Jednotlivé proudy mezi stranami si můžete prohlédnout na třech interaktivních grafech, které najdete níže v textu.

Kromě informací o tom, z kterých partají a kam za čtyři roky kandidáti přešli, si můžete projít také přehled konkrétních politiků, a to po jednotlivých stranách a volebních krajích. V neposlední řadě sledujeme, jak se kandidáti kterých stran posouvali na kandidátkách. Zda tedy jejich vliv a význam ve stranách rostl, nebo tomu bylo právě naopak.