Notes: Na Hradčanech se bojuje za Prahu! Voláme české vlastence, přijďte nám ihned na pomoc!

Pan prezident Miloš Zeman vyzval pražského primátora, aby vyhlásil v hlavním městě stav nebezpečí a odstoupil. Zdá se, že už jde opravdu do tuhého, a to máme před sebou ještě celý měsíc předvolební kampaně. Navrhuji českou metropoli prohlásit (třeba po vzoru Paříže v červnu 1940) za otevřené město a bez boje ji i s Pražským hradem předat komukoliv na západ od našich hranic. Jinak budou ztráty (zejména na duševním zdraví obyvatelstva) nevyčíslitelné.

Co dál přinesl tento požehnaný den? Z událostí a zjištění vybíral Libor Stejskal.

Politické strany jsou si hrozícího nebezpečí zřejmě vědomy a nemíní se vzdát. Do boje povolávají ty nejlepší z nejlepších, pražští sociální demokraté například národního socialistu, který se v minulých volbách ucházel o hlasy na kandidátce neonacistické Dělnické strany sociální spravedlnosti. A to dokonce jako pražská jednička. Více zjišťovala Bára Janáková.

A do toho vám „podzimní“ ministr zdravotnictví v televizi prohlásí, že během koronavirové epidemie nemusela zemřít zhruba polovina těch, co zemřeli. Kdyby…

Dobře, zkusíme něco optimističtějšího. Astronomické ceny stavebních materiálů začnou příští rok padat. Tedy možná, pokud do toho zase něco nevleze, třeba ucpaný Suezský průplav. O v podstatě dost zoufalé situaci na trhu stavebnin, která brání rekonstrukcím i tomu, aby vznikalo nové bydlení, mluvil kolega Jan Úšela s člověkem nad jiné povolaným.

Nebo: některé školy se už v neděli dozvědí, zda od pondělí mohou skončit s testováním, či naopak musí pokračovat. Kupovat si testy dopředu je za daných okolností plýtvání penězi. Na druhou stranu by mne docela zajímalo, kde je budou v noci na pondělí shánět, pokud ministerstvo zdravotnictví testovací povinnost zachová. Ptaly se jich na to Iva Bezděková a Markéta Boubínová.

Takže zase nic. Ty méně náročné snad může jen potěšit, že leckde na tom jsou ještě hůř. Do ruských parlamentních voleb zbývá už jen pár dní, tak není od věci připomenout si, jak končí lidé, kteří se v nich chtěli postavit vládnoucí moci, respektive Vladimiru Putinovi. Nejznámější případy shrnul Mirek Tóda, kolega ze sesterského Denníku N.

A že na tom nejsou dobře ani známé postavičky Rick a Morty, respektive stejnojmenný animovaný seriál, překvapí už asi málokoho. Dnešek je prostě na dobré zprávy chudý.

A tak vás snad pobaví tradičně sarkastická fotoglosa Ludvíka Hradilka z plzeňského volebního mítinku premiéra Babiše, na němž střídavě převažovali jeho příznivci, odpůrci a v určitých momentech i policisté (včetně zásahové jednotky), kteří hlídali, aby byl klid. Na práci.

Anebo si poslechněte předvolební Studio N, v němž Jan Moláček vyzpovídal moravskoslezského hejtmana a poslance za ANO Ivo Vondráka. Patří mezi ty, o nichž se spekuluje, že by se mohli stát premiérem, pokud by se Babiš rozhodl po případných vítězných volbách této funkce vzdát…

Pokud bych si musel vybrat jen jediný materiál, který si mohu z naší dnešní nabídku přečíst, byla by to velmi skvělá analýza politického geografa a našeho spolupracovníka Michaela Romancova. Dozvíte se v ním, proč bychom se měli zajímat o to, co si myslí v Indii.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání:

Vede ANO, Piráti a STAN zastavili pád, ukázal průzkum Medianu

Policie řeší hrozby vůči Okamurovi

Ruské cvičení v Bělorusku

Novináři tvrdí, že získali nahrávku školení ruské volební komise

Sankcionovat a dostat pryč z města. Karviná vítá novelu

Dívka nemůže zachraňovat Romy v ghettu, říká psychiatr

Komentář: Noční můry z Babišova snění

Rány v ringu a na tenis kvůli holkám. Belmondo sport miloval

Belmondo: Mužný vzor a rošťák v jednom

Kolik je nacionalismu v architektuře budov?