Tempo očkování v Česku dál zpomaluje. Dosažení hranice 70 procent celé populace aktuálně vychází na duben

Vakcinační tempo v tuzemsku stále klesá. Zatímco průměr EU už překonal mezník proočkování 70 procent dospělé populace, Česko zaostává. Odborníci navíc upozorňují, že pro dosažení kolektivní imunity by bylo potřeba podat vakcínu 70 procentům celé populace, nikoliv jen té dospělé. K tomuto cíli ale Česká republika průměrným tempem očkování z posledního týdne dospěje až na začátku dubna.

V červnu zdravotníci v Česku podávali až 110 tisíc dávek denně, teď je to zhruba 15 tisíc. V EU patří Česko k podprůměru, podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a serveru Our World in Data je v počtu lidí se dvěma dávkami vakcíny (či jednou dávkou přípravku Janssen) ke včerejšku devátou zemí od konce z celé sedmadvacítky.

V tuzemsku přitom podle údajů Státního zdravotního ústavu nyní z 95 procent převládá covidová varianta delta a její subtypy, kdy podle odborníků není dostatečná ani dříve vytyčená proočkovanost 70 procent celé populace.

„Vzhledem k delta variantě je třeba naočkovat alespoň