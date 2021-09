„Trpaslíci“ můžou rozhodnout o příští vládě. Přinášíme možné scénáře, jeden počítá i se sněmovním patem 100 : 100

Analýza: O budoucí sněmovní většině kromě rozložení sil mezi favority voleb rozhodne také to, které strany se do Sněmovny dostanou. Letos na podzim to platí dvojnásob a s obavami se k pětiprocentní hranici budou kromě stran v ohrožení upínat i opoziční koalice. Deník N namodeloval některé výsledky voleb, které ukazují, že právě strany na hraně mohou rozhodnout.

Až se během volební soboty začnou sčítat hlasovací lístky, rozehraje se několik bitev najednou. Kromě souboje o celkového vítěze bude extrémně důležité sledovat, jak si vedou menší strany kolem kritické pětiprocentní hranice.

Právě fakt, jestli některé partaje překročí volební práh, totiž ovlivní několik příběhů letošních voleb: uspěje nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty a zasednou ve Sněmovně bývalí elitní policisté? Skončí v propadlišti dějin komunistická strana zrovna při stém výročí vzniku KSČ? Nebo se s dolní komorou rozloučí nejstarší česká politická strana – sociální demokracie?

Samy o sobě budou tyto příběhy velmi zajímavé. Dohromady ale navíc tvoří jeden z nejdůležitějších momentů letošních voleb. Pokud by totiž tyto strany propadly, nahraje to demokratické opozici k zisku většiny křesel, a to i v případě, kdyby zvítězilo ANO. Nutno dodat, že právě to je měsíc před volbami podle volebních modelů poměrně pravděpodobné.

Hnutí Andreje Babiše vstupuje do posledního měsíce jako největší favorit říjnového klání. Po jarním strádání se opět vyhouplo do čela preferencí. Jeho velkou výhodou je, že se může spolehnout na silné voličské jádro, které tvoří disciplinovaná skupina hlasujících.

Velká síla ANO mezi seniory mu dává slušnou šanci ve volbách zabodovat, zvlášť pokud se mu v kampani podaří zmobilizovat i další voličské skupiny ze střední generace. Výhra jednoho se ale stane porážkou někoho jiného. Ve volbách to platí obecně a v letošních sněmovních volbách obzvlášť.

Dva politické světy

Při snaze pochopit problém stran s podporou kolem pěti procent si zkusme českou politickou scénu představit pro zjednodušení jako dva do jisté míry izolované světy, které na sebe hledí s ostražitostí, až skepsí. Jeden tvoří pět demokratických opozičních stran sdružených do dvou předvolebních koalic, jejichž voliči si vybírají právě mezi nimi. Nebo z nich část k volbám nepřijde.

V druhém jsou vládní strany ANO a ČSSD a také další uskupení, která kabinet do jisté míry podporovala. Tedy komunisté a částečně i SPD. Tyto subjekty, což platí zejména pro ANO, sociální demokraty a KSČM, mají velmi podobného voliče, který se nejspíše rozhodne volit jeden z nich. Ostatně, velká část bývalých voličů tradiční levice je aktuálně zaparkována u ANO.

Mezi těmito dvěma světy