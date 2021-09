Babiš dál sní o změně volebního systému na „vítěz bere vše“. Jeho záměrům by vyhovoval. Co by ale přinesl voličům?

Komentář Ivana Jarabinského: Andrej Babiš ve své předvolební knize Sdílejte, než to zakážou, podobně jako před volbami 2017 v knize O čem sním, když náhodou spím, volá po zavedení volebního systému relativní většiny pro volby do Poslanecké sněmovny. Jedná se o volební pravidla obvykle spojovaná s Velkou Británií, která v našem případě předpokládají rozdělení území do dvou set jednomandátových obvodů, což znamená, že v každém obvodě je vždy zvolen jeden kandidát s nejvíce hlasy. Z Babišova pohledu je volání po takovém systému pochopitelné a vlastně i legitimní. Pojďme si ale opět ukázat, proč by to nebylo dobré pro voliče.