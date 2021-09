Median: Piráti a STAN zastavili pád, Přísaha oslabila. V čele se drží ANO

Podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median by zvítězilo hnutí ANO, které by v srpnu získalo 27 procent hlasů. Obhájilo by tak vedení z minulého šetření této agentury, jeho podpora by zůstala v podstatě stejná.

Podle výzkumu stále drtivě vede mezi lidmi staršími 55 let, kde by získalo nadpoloviční většinu hlasů. Solidně si vede ale také u žen nebo lidí se středoškolským vzděláním bez maturity a také nižším vzděláním. Volební potenciál, jak jej odhaduje výzkum, by nyní mohl ANO stačit k zisku 31 procent hlasů. To odpovídá nedávnému společnému šetření Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, které přisoudilo hnutí ANO maximální možný zisk 30 procent.

Pro výsledek říjnových voleb je důležité, že se hnutí ANO daří držet své rozhodnuté voliče, má jich totiž velký počet. Jak upozorňuje Median, velké množství lidí se bude rozhodovat až v posledních týdnech, a je tak výhodou mít stálé a pevné jádro voličů.

„Zhruba polovina respondentů si je v případě voleb jista svou účastí i volenou stranou. Méně než třetina (27,5 %) si je jista svou účastí, ale není pevně rozhodnuta o volené straně. Každý šestý respondent (16,5 %) si přitom není jistý ani účastí, ani volenou stranou. Podpora stran se může i nadále dynamicky měnit,“ popisuje Median.

Opoziční bloky se srovnaly

O druhé místo se aktuálně dělí obě opoziční koalice. Spolu by nyní volilo 21 procent lidí, Pirátům a hnutí STAN by hlas dalo 20,5 procenta lidí. Jde tedy z pohledu statistiky o zanedbatelný rozdíl.

Obě koalice mají, jak upozorňuje Median, také podobný