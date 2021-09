Prymula: Až 15 000 lidí nemuselo zemřít, kdyby se zavedla tvrdší opatření. Bývalý náměstek Černý to odmítá

Až 15 tisíc lidí v Česku nemuselo v souvislosti s covidem zemřít, pokud by vláda zavedla restriktivnější opatření, řekl v Interview ČT24 bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Covid má v Česku dosud přes 30 400 obětí. Bývalý náměstek ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý, který byl ve vedení resortu v době nejhorší krize, to ale odmítá.

„To se nedá říct úplně přesně, ale když si vytipujeme nějaké země, které jsou kolem nás, podle mě takových až 15 000 zemřít nemuselo, pokud by v tu chvíli tady byla restriktivnější opatření,“ odpověděl Prymula v ČT na otázku, kolik obětí covidu-19 bylo „zbytečných“.

Kritizoval například rozvolnění protiepidemických opatření před Vánoci.

Podle Prymuly je Česko jednou z nejpromořenější zemí na světě. Odmítl ale, že by šlo o záměrnou strategii. „Určitě to nebyl proces záměrného promořování. Myslím si, že kdyby kterýkoliv politik věděl, že za toto zaplatí 30 tisíci mrtvými, nikdy by do toho nešel,“ prohlásil bývalý ministr.

Domnívá se také, že bude provedena analýza, která určí, kolik lidí zemřelo „na covid“ nebo kolik „s covidem“.

„Myslím si, že ve všech případech se to nedá určit, určitě ale není pravdou, že v tom je spousta lidí z autonehod a spousta lidí, kteří zemřeli třeba z násilné trestné činnosti a byli covid pozitivní,“ řekl Prymula.

Bývalý náměstek Vladimír Černý, který byl ve vedení resortu v době, kdy umíralo na covid nejvíce lidí, Prymulovu kritiku odmítá. „Zastávám