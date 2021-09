Kácení ohrožuje africké horské lesy, jež jsou důležitější zásobárnou uhlíku, než se dosud vědělo

Tropické lesy v afrických horách vážou mnohem více uhlíku, než se doposud myslelo – dokonce více, než na stejné ploše zvládne amazonský deštný prales. V jednom hektaru nedotčených horských lesů je uloženo přibližně 150 tun uhlíku. To je o dvě třetiny více, než vědci dosud předpokládali. Vyplývá to ze studie v časopise Nature, na které se podíleli i odborníci z Akademie věd ČR a výzkumníci ze tří českých univerzit.

Donedávna se mělo za to, že kvůli svému klimatu horské lesy Afriky ukládají méně uhlíku. Nižší teploty v horách a dlouhá období, kdy horské kopce zahalují mraky, by měly růst stromů značně zpomalovat. Silné větry a příkré nestabilní svahy by zas měly omezit výšku a objem, jichž stromy mohou dosáhnout, než se vyvrátí a odumřou.

Navzdory tomuto očekávání se však i v horských oblastech objevují vzrostlé stromy s průměrem kmene sedmdesát centimetrů. Díky tomu dokážou africké horské lesy ukládat až 150 tun uhlíku na hektar, což pro představu odpovídá emisím oxidu uhličitého, jež se vyprodukují při výrobě roční spotřeby elektrické energie pro stovku domácností.

Vědci tak zpřesnili dostupné odhady Mezivládního panelu pro změnu klimatu, podle nichž africké horské lesy ukládají pouze 89 tun uhlíku na hektar. „Tím se výrazně podhodnocoval