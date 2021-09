V hlavě Miloše Zemana. Popisujeme poslední velkou partii, kterou může prezident sehrát

Analýza: Prezidentův deklarovaný odpor vůči volebním koalicím může předznamenat jeho povolební kroky. Současná hlava státu už v minulosti dokázala, že umí napínat ústavu až k prasknutí. Do mantinelů by mohla Zemana případně vrátit jen politická většina, která si to nenechá líbit.