Argentinci lhali, hygiena přerušila utkání. Kdo je zodpovědný za mezinárodní ostudu?

Běžela sedmá minuta zápasu mezi domácí Brazílií a Argentinou o postup na mistrovství světa, když na hřiště vběhli pracovníci místní hygieny v doprovodu policie. Momentálně totiž v největší jihoamerické zemi platí, že ten, kdo byl v posledních dvou týdnech ve Velké Británii, Jihoafrické republice nebo Indii a nemá brazilské občanství, musí po příletu na dva týdny do karantény.

To se z argentinské výpravy týkalo čtveřice Emiliano Martinez, Cristian Romero, Emi Buendía a Giovani Lo Celso. Hráči londýnského Tottenhamu a birminghamské Aston Villy totiž v příjezdových formulářích zamlčeli, že se před začátkem reprezentačního srazu vyskytovali v Anglii.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK

— roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021