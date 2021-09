Policie vyšetřuje výhrůžky pobodáním Okamury. Byla to jen sranda, tvrdí účastníci večeře

Video, které v posledních dnech sdílejí představitelé SPD, pochází z živého přenosu na Facebooku. Zachycuje setkání skupinky mužů v pizzerii v Novém Boru na Českolipsku na začátku srpna.

Jeho aktéři na nahrávce mluví o mimořádné schůzi Sněmovny, kde se řešily body SPD o omezení pomoci v hmotné nouzi pro „nepřizpůsobivé“.

„Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to chtěl řešit,“ hovoří na videu zaměstnanec zmíněného spolku Ladislav Mártha.

„Budeme bojovat proti Okamurovi, takže všichni