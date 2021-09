Analýza Michaela Romancova: Druhý nejlidnatější stát světa, vysoce výkonná ekonomika, zajímavé know-how a mocná armáda… O přízeň kdysi chudé země se nyní ucházejí ti, které jsme si zvykli považovat za světové mocnosti. A sebevědomá Indie má a pravděpodobně bude mít čím dál víc ve hře o změny v globálním nastavení sil co říct.

Proč bychom se měli začít zajímat o to, co si myslí v Indii?

Navzdory panující shodě na zrychlující se dynamice proměny světového řádu, který po druhé světové válce vytvořily, po rozpadu SSSR udržely a modifikovaly Spojené státy, se naše pozornost primárně dál soustřeďuje na stále stejné aktéry. Na straně jedné jsou to mocnosti, které panující řád chtějí udržet, zejména na USA a EU. Na straně druhé pak ty nespokojené až revizionistické, zejména Čína a Rusko.

Nepochybně se jedná o aktéry významné, ale pro pochopení a interpretaci důležitých hospodářských či vojensko-bezpečnostních pohybů v globalizovaném světě je třeba záběr rozšířit. V opačném případě nám hrozí, že zahleděním sami do sebe, respektive věnováním pozornosti pouze známým vyzývatelům/protivníkům, ztratíme přehled a tím pádem i možnost včas a správně reagovat.

Otázkou je, na koho a proč svoji pozornost zaměřit. Na prvním místě bychom si měli začít všímat Indie, která ze všech zemí, o nichž se hovoří jako o nastupujících mocnostech, nejlépe naplňuje kritéria, jež jsou na mocnosti kladena. Indie přitom už dávno není tou zemí, kterou byla po většinu druhé poloviny minulého století.

Z pohledu Washingtonu i Moskvy tehdy příliš velká na to, aby ji mohly jednoduše ovládnout/vnutit svou vůli, ale zároveň příliš slabá na to, aby na ni musely brát zásadní ohledy. To se však začíná měnit. Z hlediska našeho tématu je pak důležitá i skutečnost, že na dilematech, která provázejí současnou podobu indicko-amerických a indicko-ruských vztahů, lze srozumitelně ukázat, jak moc potřebujeme novou optiku.

Co všechno o nastupující mocnosti 21. století víme?