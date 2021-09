Jan Cina: Odmala mě chválí, stal se z toho bič. Většinu života jedu na paralyzující nespokojenosti

V jednom rozhovoru před pár lety jste řekl: „Cítím největší ‚nevím‘, co jsem kdy zažil.“ Už víte?

Teda, to je otázka takhle na začátek! (směje se) No… jako teď zrovna mám pocit, že tuším. Ale třeba před půl rokem jsem hodně nevěděl. Ale je to součást života, bez „nevím“ byste si nemohla pokládat důležité otázky a hledat na ně odpovědi a posouvat se. Takže i etapy „nevím“ vnímám jako dobré, i když občas hrozně nepříjemné.

V čem je to nepříjemné?

Když se plácáte a nevíte, co se sebou: Je herectví fakt to, co chci dělat? Chci to dělat takhle? Chci ten svůj život žít tak, jak ho žiju? Ale Kristova léta se asi neříká jen tak zbůhdarma. Myslím, že tenhle rok je a bude zlomový.

Loňský podzim byl nepříjemný, negativně turbulentní asi pro všechny, teď je to naopak pozitivní, užil jsem si dobré léto, po skončení lockdownů jsem jako všichni měl potřebu spoustu věcí dohnat a vidět. A čeká mě spousta pěkné práce.

Viděla jsem vás v nové inscenaci Ahoj vesmíre Divadla Na zábradlí v Planetáriu. A vím, že vás čeká StarDance…

Na to se těším, chci si to užít! Už jsme začali trénovat, společenský tanec jsem nikdy nedělal, je to úplně nové. Vždycky, když se začneme učit techniku nového tance, strašně mě to nebaví, štve mě, jak mi to nejde. Ale když to pak trochu zvládnu a přichází fakt tanec, to mě baví moc.

A co dál?

Roztočili jsme teď film s Alicí Nellis. Jmenuje se Buko.

Vida, o tom mi říkala Martha Issová, která v něm taky hraje. À propos, někde jsem četla, že právě s Marthou toužíte být kamarád. Už jste?

Jo. Hned první den natáčení jsem si řekl, že tohle natáčení je za odměnu. Díky těm lidem, kteří se na projektu sešli. My už se známe delší dobu, ale Martha patří k lidem, se kterými se se skoro stydím mluvit, protože jsou mi hrozně sympatičtí, jsou úžasní a skvělí profesně, ale hlavně lidsky. Mám Marthu na úrovni Madonny. I když – Madonna se teď už úplně zbláznila, takže Marthu mám na úrovni Marthy!

A když se vrátím k práci, chystáme divadelní islandsko-český projekt s režisérkou Kamilou Polívkovou a herečkou Terezou Hofovou. Na to se moc těším.

Prostě to secvaklo…

Samá práce. Co v osobním životě? Vy jste se svým partnerem Petrem Vančurou už považovaní za takové stálice, doufám, že se nic nezměnilo?

Kdepak. Máme teď s Petrem