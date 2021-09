Studio N: Je lepší očkování, nebo prodělaný covid?

Očkovaní lidé mají oproti neočkovaným výhody – jak u nás, tak jinde ve světě. A to i vůči těm neočkovaným, kteří covid prodělali, takže se dá očekávat, že jsou vůči němu také do značné míry imunní. Je to správný přístup? Otázka „rovnosti imunit“ je hodně komplikovaná. Hostem Studia N je vědecký novinář Petr Koubský.