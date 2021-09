Animovaný fenomén Rick a Morty aneb Když géniovi dochází dech

Adult Animation, tedy animace určená pro dospělé, zažívá v Americe renesanci. Seriály jako Simpsonovi, Family Guy a South Park vyšlapaly cestičku televizními dvojkanálu Cartoon Network a Adult Swim, z nichž ten druhý je zaměřen primárně na tvorbu pro odrostlé publikum. Jeho vlajkovou lodí je seriál Rick a Morty, který právě ukončuje pátou sezonu a zjevně se naplno potýká s krizí, do níž se může inteligentní mainstreamové dílo dostat, když se setká s tak enormním úspěchem.

Příběh o geniálním dědečkovi a jeho prostoduchém vnukovi začal jako vulgární parodie na populární sérii Návrat do budoucnosti vytvořená dabérem a animátorem Justinem Roilandem. Zalíbení v ní našel scenárista a producent Dan Harmon, známý především pro svůj populární hraný seriál Zpátky do školy (Community), společně tedy námět osekali na nutnou kostru (aby se vyhnuli případné žalobě tvůrců Návratu do budoucnosti) a vytvořili seriál, který je od roku 2013 zlatou husou stanice Adult Swim. Stanice mimochodem před pár dny oslavila dvacáté narozeniny.

Rick a Morty kombinují dětinskost a hloubavost právě tím způsobem, jaký je cílovému publiku, tedy především mužům z řad mileniálů, blízký. Ústřední dvojice se vydává na šílená dobrodružství napříč dimenzemi vesmíru, kde mimo jiné potkává různé verze sebe samých žijící často ve světech tvarovaných satiricky podle naší kultury a popkultury.

Rickova genialita mu umožňuje z každé situace uniknout, nicméně za ním zůstává stopa zkázy a neštěstí na vnější i intimní rovině. Za vtipy o prdění se často skrývají komplikovanější otázky o životě v dnešní společnosti, o samotě a o odcizení. Tvůrci sice avizují, že jejich primárním cílem je dělat srandu, Rick a Morty spolu s BoJackem Horsemanem přesto platí za nejchytřejší animované seriály své generace. Po odvysílání epizod se často vedou debaty o jejich politickém, společenském či náboženském přesahu.

V Česku se jen těžko můžeme zcela napojit na ohlas, s nímž se seriály tohoto typu setkávají, protože