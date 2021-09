Imunita versus imunita. Co je lepší, očkování, nebo prodělaný covid?

Očkovaní lidé mají oproti neočkovaným výhody – jak u nás, tak jinde ve světě. A to i vůči těm neočkovaným, kteří covid prodělali, takže se dá očekávat, že jsou vůči němu také do značné míry imunní. Je to správný přístup? Otázka „rovnosti imunit“ je hodně komplikovaná.