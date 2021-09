PolitikoN: Babiše náhodou přepadl Babiš, Čapí hnízdo ještě potrvá a Zeman si zaletěl mezi prvňáky

Prázdniny skončily a už i ANO konečně zahájilo svou kampaň. Premiérovo hnutí, které se v předvolebních modelech vrátilo na první místo, bylo posledním velkým hráčem, u nějž se na představení programu a volebních hesel dosud čekalo.

To všechno je nyní jasné: Andrej Babiš se bude za občany „rvát až do roztrhání těla“. Důchody se zvýší průměrně na dvacet tisíc korun, migraci, bezpečnost a zahraničí nám nebude určovat EU, jak by to chtěl „Pirátostán“, a to vše v limitované edici. Lidé totiž mají v letošních volbách možnost hlasovat pro českého premiéra vůbec naposledy. Takto časově omezená byla ale Babišova nabídka už před čtyřmi lety.

Celá akce se odehrávala na zámečku na Větruši nad Ústím nad Labem, kam měli přístup pouze akreditovaní novináři, a dohlížena na ni celá řada bodyguardů. Přesto se nepodařilo zabránit tomu, aby k premiérovi pronikl nezvaný host.

Událost vyvrcholila, když premiér