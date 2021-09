Ausgerechnet Německo: Zase ten východ a zase ten západ

Německý součet Pavla Poláka: Svádí to k tomu pořád, i třicet let od pádu berlínské zdi. A to hledat rozdíly mezi východním a západním Německem. Leckdy to je jenom z historické zvědavosti, leckdy ta srovnání vypadnou ze statistických čísel. Když se třeba vybarví mapa spolkové republiky podle toho, kdo volí antiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD), vystoupí ze sjednoceného Německa jasné obrysy bývalé NDR. A nebo třeba takové očkování!