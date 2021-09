Studio N: Make-up je mocenský nástroj

Make-up vás ovlivňuje vždy a všude, a to bez ohledu na to, jestli ho nosíte, nebo ne. Trendy v oblasti krásy často v našem světě udržují už existující struktury – chrání lidi, kteří jsou mocní a kteří zapadají do idealizovaného obrazu dané doby. Proč to mají ženy, které se do práce nelíčí, těžší? A budou jednou standardně nosit make-up i západní muži? Hostem Studia N je novinářka Karolína Klinková.