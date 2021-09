Podání žaloby z mobilu? O tom můžeme dál snít

„Takže zaprvé by bylo fajn zavést pevná pravidla, kariérní řád. O jejich kariéře přestane rozhodovat přízeň mocných soudních funkcionářů. Naroste jim sebedůvěra a budou soudit natvrdo podle znalostí a svědomí, ne podle pokynů z nějakého palerma, na kterém závisí jejich kariéra. Teprve tomu se říká nezávislost. Už to bude největší proměna v naší justici za posledních pětadvacet let. A vlastně za skoro osmdesát let, jak mě upozornili kolegové právníci,“ vyjmenovával ve své knize Andrej Babiš.

Slibovaný kariérní řád ve formě nového zákona přijat nebyl. Prošla nicméně