Babiš chtěl hodnotit úředníky počtem hvězd. Lidé tuto možnost dosud nemají

V roce 2017 Babiš také sliboval, že se práce úředníků „naprosto změní“. „Z paní u okénka se stane spíš odborná poradkyně a podle toho by měla být zaplacená,“ psal tehdy. Po vzoru aplikace Liftago plánoval výkon státních zaměstnanců hodnotit pomocí přidělování hvězd. Za „hodně dobrých hodnocení“ by dostali bonus, pokud by někdo z nich pochvalu od občanů nedostal, bral by méně peněz.

Úředníky, respektive fungování státní správy upravuje v Česku zákon o státní službě, který mimo jiné zahrnuje povinnost služebního hodnocení státních zaměstnanců. Platí od roku 2015. Hodnocení není na základě počtu hvězd, nýbrž podle