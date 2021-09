Notes: Jak se na zahájení kampaně ANO sešli dva Babišové a jak se pandemie podepsala na dětech

Hnutí ANO dnes v Ústí nad Labem oficiálně zahájilo kampaň. Slavnostně taky představilo program: doteď jsme měli jen Babišovu knihu. I s tou však premiér vesele cestoval po republice. Hnutí kampaň zahájilo bez přítomnosti veřejnosti, i když je jindy premiér víc než sdílný a rozdává podpisy. Přesto však akci narušil Andrej Babiš mladší, premiérův syn, který na místo přišel v doprovodu dokumentaristy Víta Klusáka. Požádali jsme ho o rozhovor, který sice slíbil, zanedlouho jej ale sám odvolal.

Babiš mladší otci vzkázal, že je psychicky v pořádku a že na to má papír. Ať už byl tento výstup z iniciativy kohokoliv, byla to smutná podívaná. O to smutnější, že celá eskapáda pravděpodobně nic nezmění. Stejně jako tehdejší šokující reportáž Seznam Zpráv, která vztah obou Babišů odhalila.

Premiér při představování programu slíbil (nebo varoval), že jsou tyto volby „poslední šance, jak volit Babiše“. Otázka je, co tato věta vlastně znamená. To, že bude kandidovat naposledy, totiž sliboval už při minulých sněmovních volbách v roce 2017. Premiér dál slíbil, že za občany této země bude bojovat „do roztrhání těla“. Zahájení kampaně a následné pikanterie celý den na místě sledovala naše reportérka Bára Janáková a spolu s analytikem Honzou Tvrdoněm o něm mluvila i v dnešním díle Studia N. Akci fotograficky pokrýval Ludvík Hradilek, na výsledek se můžete podívat v jeho fotoglose.

Honza Úšela z ekonomické sekce Deníku N potom ve svém textu poukazuje na fakt, že i přes premiérovy sliby příchodu čtvrtého operátora zůstala mobilní data drahá. Ze zemí Evropské unie jsou v Česku jedna z nejdražších. A před volbami takové téma jen těžko někdo vytáhne.

Některým voličům Babišovo předvolební národovectví nestačí. Nestačí jim dokonce ani to Okamurovo. Právě pro ty je tu Volný blok, který postupně sílí a ukrajuje voliče právě Okamurovi. „V dnešní době považuji SPD za nejnebezpečnější stranu v Poslanecké sněmovně, protože falešně odsává hlasy lidí, kteří chtějí skutečnou systémovou změnu,“ píše koneckonců ve své knize sám Volný. Na letenskou akci hnutí se přímo na místě podívali reportéři Prokop Vodrážka a Honza Tvrdoň a s návštěvníky si pohovořili. Sešlo se jich tam několik stovek, v pozadí hrálo Jede jede mašinka.

Voličům hnutí podle jejich slov nabízí hlavně svobodu. Co si pod tím představit? Je to jednoduché. Svoboda podle Volného bloku znamená nulové restrikce kvůli smrtící pandemii nebo odmítání pomoci těm, kteří utíkají před válkou.

Nový školní rok ukazuje, že opatření odmítají i někteří žáci. Je jich ale minimum: testovat se jich nechtělo jen pár. A ředitelé škol, které kvůli článku Markéta Boubínová oslovila, nezaznamenali ani žádné militantní odmítače. Testování a stálá přítomnost pandemie však nejsou největšími problémy, se kterými se děti potýkají. Jana Ustohalová ve svém textu popisuje druhou, neviditelnou epidemii, jak ji nazývají odborníci. V novém školním roce totiž do lavic zasedne více dětí s psychickými potížemi než kdy dřív.

„Jinak normální – byť introvertní – dítě z bezproblémové rodiny vysokoškoláků, v níž se nikdy nevyskytla žádná psychická choroba, skončilo po víc než roce bez sociálního kontaktu se spolužáky a učiteli na psychiatrické ambulanci v brněnské nemocnici. Diagnóza zněla sociální fobie a úzkostně-depresivní porucha,“ popisuje Jana Ustohalová jeden z příběhů. Mezi časté diagnózy ale patří i sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy. Kdybych měl z dnešního Notesu doporučit k přečtení jediný text, byl by to tento.

Krátce ze zahraničí

Touha lidí zjednodušit si komplexní realitu na hrdiny a poražené neustala ani při pandemii koronaviru. Politici si připisovali zásluhy boje proti covidu jen tehdy, když se covid nešířil. Když nekontrolovatelně prorůstal společností, mlčeli, a média se ptala, kde udělali chybu. Best in covid byla svou dobou i Malajsie. Teď patří mezi nejhorší na světě. V krizi je zdravotnictví, ekonomika i politická scéna. Proč? O tom ve svém článku píše Jana Leblanc.

V Polsku na hranicích s Běloruskem začal platit nouzový stav. Ze země, kde vládne režim prezidenta Lukašenka, občané masivně cestují pryč. Nouzový stav byl v zemi vyhlášen poprvé od pádu komunismu. V čem spočívá, psala včera Markéta Boubínová.

Zítra vás čeká první z řady speciálních předvolebních vydání!

A co se v něm dočtete?

– O čem Babiš snil, když spal, a proč na tom (ne)záleží

– Bezpečnost a obranu Babiš zúžil na téma migrace. Čelí tlaku Hradu

– Radnice posílení nezaznamenaly, horní komora zůstala

– Řada informací pojišťoven a nemocnic je nedostupná

– Budoucnost podle knihy Babiše je minulostí

– Babiš v Ústí zahájil kampaň hnutí ANO, zaskočil ho syn

Příjemné počtení vám přeje Adam Hecl.