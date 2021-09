Favoritem voleb je hnutí ANO, rozložení sil ale může ovlivnit zisk každého procentního bodu pro opoziční koalice, volební účast i to, kolik stran kolem pětiprocentní hranice nakonec neuspěje. Analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha v rozhovoru pro Deník N také popisuje, že si část voličů ANO vůbec nepřipouští, že by Andreje Babiše na jaře přestala podporovat. Podle Ranochy, který v rámci projektu Trendy Česka pro Českou televizi zkoumá podporu jednotlivých stran, se rozložení sil vrátilo do loňského podzimu.

Hnutí ANO by pomohlo, kdyby oslabilo. Babiš by tak mohl získat spojence, říká analytik Kantaru

Kdo je teď podle vás největším favoritem voleb?

Vše nasvědčuje tomu, že největším favoritem se stalo opět hnutí ANO. Na jaře to tak přestalo vypadat, ale šlo spíše o kratší a dočasné intermezzo. V podstatě všechny agentury naznačují, že se ANO vrátilo na první místo a roste. Pokud se za měsíc do voleb nestane nic převratného, vypadá to, že by ANO mohlo vyhrát. Spíše je otázka, o kolik může vyhrát.

U Kantaru vede ANO o hodně a jeho růst je velmi rychlý. Jak moc má své voliče jisté, když se podíváme na jejich rozhodnutí hnutí napevno volit?

Elektorát hnutí ANO je dlouhodobě hodně pevný. Téměř bez ohledu na to, jaké mělo kdy preference, měli stále zhruba tři čtvrtiny přesvědčených voličů. Během covidové krize a zejména na jaře ztráceli i dříve skalní voliče. To se stává spíše výjimečně.

Když se ale podíváme na jejich aktuálně rostoucí preference, i nyní mají zhruba tři čtvrtiny pevně přesvědčených voličů.

Zajímavé je se podívat na hlasy, které se k ANO vracejí zpátky. My se respondentů ptáme, jestli zhruba v posledních měsících změnili názor na to, koho podporují, a pokud svoji volbu změnili, proč to udělali. V našich datech vidíme i přes velký nárůst ANO málo respondentů, kteří říkají, že dříve volili někoho jiného a nyní podporují ANO.

Takže může jít o nejisté voliče?

Já si spíš myslím, že ti lidé ve své hlavě nikdy ANO nepřestali volit. Nepřipouštějí si, že na jaře změnili názor a pod tlakem dramatických událostí řekli někoho jiného.

My jsme se s preferencemi ANO vrátili na úroveň loňského podzimu. A to i když se podíváme na demografickou strukturu voličů. Vypadá to tedy, že mají velkou část svých voličů jistou, protože tu měli jistou vždy. Navíc část z těch, kteří se poohlíželi jinde, si ani není schopna připustit, že řešila nějakou alternativu.

Jarní propad byl ale výrazný, ANO přišlo zhruba o třetinu voličů. Jaké byly konkrétní důvody, které lidem vadily v covidové situaci?

Když jsme procházeli důvody jednotlivých respondentů, explicitně neuváděli úmrtí lidí. Zmiňovány byly hlavně špatná komunikace vlády, nezvládnutá a neustále se měnící opatření a podobné důvody.

Situace kolem covidu byla bezprecedentní, zasáhla každou sféru lidského života. Vy říkáte, že se část voličů ANO nechala jen krátkodobě zviklat. Proč jim to podle vás nevadilo víc? Neměli lepší alternativu?

Podle mě v březnu a dubnu ukázali, že nějakou alternativu mají. Část přešla mezi nevoliče, ale část si ji našla. Možná pro ně nebyla ideální, když se nyní vrací zpět. Velkou roli ale podle mě může hrát efekt zapomínání a selektivní paměti.

Myslíte, že se to může zlomit a případné zhoršení situace ANO ještě může poškodit?

Za poslední rok preference ANO do jisté míry kopírovaly zdravotní situaci. Nyní, měsíc do voleb, si už nemyslím, že se může situace zhoršit tak rychle a tak vážně, že by to mělo dopad na volební výsledky. I z tohoto čistě pragmatického výsledku covid volby neovlivní.

Nemůže covid ovlivnit volby ještě z pohledu jiných stran? Například subjektů, které byly proti všem vládním opatřením, nebo demokratické opozice.

Pro opozici je těžké téma covidu zvedat. Andrej Babiš by proti nim mohl přejít do protiútoku ve smyslu, že celou dobu nechtěli prodlužovat nouzový stav, oslava na Karlova mostě, výroky pana předsedy Fialy z loňského srpna, že roušky nejsou nutné, a podobně. Nakonec by se to mohlo obrátit proti nim.

Covidovou kartu opozice může ještě rozehrát blíže volbám, až bude situace více emocionálně vypjatá.

Zmiňoval jste, že se podpora ANO vrátila do loňského podzimu. Jaké má hnutí nyní voliče? Má silnou podporu mezi seniory, ale kdo jsou ti další?

Senioři obecně, tedy nikoli jen voliči hnutí ANO, obvykle patří mezi věrnější voliče a méně přecházejí od jedné strany k druhé. Na tuto skupinu se může Andrej Babiš velmi dobře spolehnout. Když se díváme na současný nárůst voličů ANO, získává zejména ve věkové skupině 45 plus.

Pokud si někdo čistě teoreticky může sáhnout na část voličů ANO, spíše osloví právě lidi nad 45 let. Úmyslně říkám někdo, pro obě opoziční koalice to bude