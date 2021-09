Notes: Letadlem na první školní den do Brna, peníze za krev a sekera do státní kasy

Dárcovství krve, plazmy, kostní dřeně nebo vajíček je dnes bezplatné. Poslankyně Věra Adámková (ANO) se společně s dalšími poslanci snaží ve Sněmovně prosadit na poslední chvíli zákon, díky kterému by dárci za odběr dostali peníze. Podle poslankyně změnu iniciovali lékaři registru dárců kostní dřeně, jenže ti tvrdí pravý opak. O darování kusu svého těla za peníze, nebo za dobrý pocit píše Iva Bezděková.

Dnes začal další školní rok. Miloš Zeman ho letěl zahájit do Brna, kde dětem vykládal o tom, jak podepsal zákon, a radil jim, ať si najdou kamarády. Zarazilo ho také, že dříve ve škole některé děti hladověly, a přidal příběh dvou dětí, které omdlely hlady, a chlapce, který v pátek snědl 15 knedlíků, protože věděl, že se přes víkend nenají. Ze školy Zeman zamířil na letiště, odkud odletěl letounem CASA zpět do Prahy. Cena za let byla nejméně 55 tisíc. Kolik by za to asi bylo obědů nebo svačin?

A hluboko do kapsy mají rodiče dětí, kterým musejí koupit sešity, výtvarné potřeby, aktovku, penál a další školní potřeby. Výbava jednoho žáka vyjde na tisíce korun. Jana Ustohalová v glose připomíná, že vzdělání v Česku je sice zdarma, ale čím více peněz rodina má a je schopna splnit zadání školy na materiální výbavu, tím je větší šance, že bude dítě ve studiu úspěšné.

Děti ve škole také čeká testování na covid-19. Ti, kteří se testovat nechtějí, budou muset nosit respirátory nebo roušky. Jaká pravidla platí v jídelně, ve třídě nebo družině? Jejich přehled přinesla Markéta Boubínová.

Na transparentním účtu nově vzniklého hnutí Přísaha se nashromáždilo téměř 13 milionů korun. Třetí největší dar doputoval na konto Šlachtova uskupení na konci minulého týdne. Dar půl milionu korun byl od firmy, která byla loni ve ztrátě. O tom, od koho všeho Šlachtovo hnutí získalo peníze, píše investigativní reportéra Eliška Hradilková Bártová.

Herce Ethana Hawkea v komerčních velkofilmech neuvidíte, vybírá si raději menší filmy, kde může více rozvinout svůj talent: „Lidstvo na tomto světě přežívá díky sdílené kreativitě. Vše, na co se podíváte, musel nejprve někdo vymyslet. I příběhy musel někdo vymyslet. A všechny ty příběhy ovlivňují naše myšlenky. Film může změnit způsob, jak se na určitou věc díváte,“ řekl ve Varech, kam přivezl snímek Zoufalství a naděje.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že jeho výrok „best in covid“ byl vytržen z kontextu. Že prý to myslel jen na V4. Zároveň měl jeho výrok nedávno roční výročí a Babiš se tím nezapomněl pochlubit na sociálních sítích. „Babišův tweet každopádně ukázal, že si premiér je svou pozicí nesmírně jistý. Kalkuluje s tím, že ani nechutné popření desítek tisíc mrtvých a statisíců lidí s vážnými a dlouhodobými následky mu neublíží,“ píše v glose Jan Wirnitzer.

Babiš také sliboval, že jeho vláda zajistí příchod čtvrtého mobilního operátora, který by tlačil na snížení ceny dat. Jenže chaotická aukce 5G sítí tomu úplně nenahrála. O tom, jak měl do Česka přijít čtvrtý operátor, ale nepřišel, v podcastu Studio N hovoří ekonomický redaktor Jan Úšela.

Ministerstvo financí plánuje rozpočet na příští rok. Původně resort počítal se schodkem 390 miliard, ale šetříme, deficit nakonec bude 376,9 miliardy korun. Stát by měl navíc v roce 2022 vybrat více peněz na daních a méně naopak vyplatit například na podpoře nezaměstnaným. Opozice i ekonomové proto ministerstvo financí kritizují. „Jen připomínám, že před covidem-19 bylo běžné, že se politici handrkovali o stovky milionů, maximálně jednotky miliard,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. O sekeře do státní kasy píšou Jan Úšela a Michal Tomeš.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Afghánistán dobýt nejde, rozdělit ano

Zuzana Říhová se vydává na bodavou cestu do hlubin vesnice

Krátké zprávy