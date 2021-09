Americký deník: Zpráva ze země, kde školy fungují už třetí týden. Amerika budiž varováním

V Česku začala škola. Protože tady na Floridě jsme začali o tři týdny dříve, už víme, co s covidem-19 návrat do škol udělal. Stručně: nikdy nebylo v nemocnicích víc dětí s covidem-19 než teď, píše z USA Jana Ciglerová ve svém Americkém deníku.

Když jsem dnes sledovala zprávy z prvního školního dne v Česku, zaujalo mě, kolik věcí je stejných. Dopravní kolaps prakticky všude? Yes. Hodinové kolony kolem škol? Yes. Vybrakovaná oddělení se školními potřebami? Yes.

Jen teď doufám, že si čtvrté Yes doma neodškrtnete i s covidem-19 a páté s rouškami. Protože tady ještě neuplynul ani měsíc a momentální tempo je dvě stě tisíc nakažených dětí za týden. V přepočtu na obyvatele stejně, jako kdybychom v Česku covid-19 potvrdili u 5882 dětí týdně, tedy 840 denně. Dětí, tedy všech do 18 let.

Prakticky to vypadá tak, že mi už každý den, s výjimkou jednoho skutečně každý den, přijde buď