Zuzana Říhová se vydává na bodavou cestu do hlubin vesnice

Románový debut Zuzany Říhové, který vyšel v Argu pod názvem Cestou špendlíků nebo jehel, právem provázelo značné očekávání. Výrazná osobnost české literární teorie, autorka monografie o české avantgardě a někdejší vedoucí katedry bohemistiky na Oxfordu prozaicky debutovala v roce 2018 úspěšnou novelou Evička (sedm let předtím vydala básnickou sbírku Pustím si tě do domu) a úryvky z prvního románu představila loni na podzim v rozhlasovém vysílání. Kniha je v jistém smyslu shrnutím její dosavadní tvorby: podobně jako v rozhlasově vysílané povídce Podhozenec se v ní věnuje fenoménu vesnice a podobně jako v Evičce i zde do rodinného prostředí vstupuje záhada v podobně neblahé předtuchy.

Román je to vskutku uhrančivý, čehož se Říhové daří dosáhnout několika způsoby, o nichž