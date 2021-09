Digitalizace Česka za Babiše postoupila. Ale ne díky jeho vládě

Premiér Andrej Babiš si ve své knize O čem sním, když náhodou spím vytyčil ambiciózní cíl – úplně digitalizovat stát. „My totiž ještě pořád kolem dokola vyplňujeme papírové formuláře. Ručně. V roce 2017,“ posteskl si tehdy a navrhoval, že by se všechny formuláře zrušily.

Digitalizace služeb státu se příliš plnit nedaří. Patří mezi programové priority vlády a je součástí strategie Digitální Česko schválené na podzim roku 2018. Jak ale opakovaně upozorňují odborníci i výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu či Evropské komise, Česko v této oblasti zaostává. Z letošní analýzy Rekonstrukce státu vyplývá, že z programového prohlášení nelze za uspokojivě naplněný považovat ani jeden bod týkající se digitalizace. Specificky v online komunikaci mezi veřejnými institucemi a občany se Česko podle indexu digitální ekonomiky a společnosti pro rok 2020 umístilo na 22. místě v rámci celé Unie.

Součástí Babišovy vize byly například videohovory s úředníky namísto papírování, „datová schránka jako na Seznamu. Nákup dálniční známky jako na Alze“.

Pokud by se někdy hodilo komunikovat s úřady přes videohovor, bylo by to nejspíš během pandemie. Že jde ale spíš o sen než realitu, ukazují