Malajsie je teď nemocná víc než jen covidem, následky krize mohou být tragické, říká expert na jihovýchodní Asii

Z modelové země, která loni ukázkově zvládla pandemii koronaviru (the best in covid, jak rád říká český premiér), se Malajsie letos propadla mezi státy, v nichž se situace vymkla kontrole a patří mezi nejhorší na světě (tak jako Česká republika na podzim a v zimě). V krizi je zdravotnictví, ekonomika i politická scéna.