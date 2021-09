Babišův tweet je pošlapáním památky těch, kdo se v bolestech udusili. Pokud to opozice nedokáže využít, úspěch si nezaslouží

„První výročí od mého prohlášení v srpnu 2020, že V4 je best in covid v Evropě. Po roce to zase platí. Držme si palce, aby to V4 a hlavně nám vydrželo.“

Klidně si to přečtěte sami.

První výročí od mého prohlášení v srpnu 2020, že V4 je best in covid v Evropě. Po roce to zase platí. Držme si palce, aby to V4 a hlavně nám vydrželo 🇨🇿 https://t.co/qzlTx1olAk — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 1, 2021

Pokud vám to přijde drzé, nestoudné, necitlivé – a ve výčtu adjektiv by šlo jistě pokračovat – a říkáte si, že to snad není možné, inu, je.

Česko samozřejmě nijak „best in covid“ není, je to přesně naopak. Je to zhruba stejně známá skutečnost jako počet dní v týdnu nebo to, že Paříž je hlavní město Francie.

Ano – v srpnu 2020 to ještě vypadalo, že Česko spolu s několika dalšími zeměmi náraz pandemie zvládlo úspěšně. Nebylo úplně na trase viru do Evropy a úmrtí tisíců Italů či Španělů dalo Čechům varování a čas. A Česko se zachovalo extrémně opatrně.

Jenže vir není členem hnutí ANO, aby se