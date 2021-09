První školní den jako darda rodinným rozpočtům

Rodiče si navíc nemohou vybrat, co dětem koupí a co ne – a zdaleka nejde jen o sešity a obaly na ně. Od škol nezřídka dostanou přesný seznam pomůcek, který jde do takových detailů, jako je značka pastelek či lepidla. Ušetřit se dá třeba na nové aktovce nebo penálu, ale i tak náklady na jednoho školáka každý rok šplhají do tisíců korun, průměrně je to pět tisíc. Pokud má rodina dětí víc, je třeba výdaje násobit.

Pomůcky pro žáka 4. třídy základní školy Psací a rýsovací potřeby: 2× trojúhelník s ryskou, 1× 30 cm dlouhé pravítko, kružítko (80,- Kč) Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, nůžkami, pastelkami a lepidlem, 2× pero (470,-) Výtvarná a pracovní výchova: Sada barevných nelepících papírů, sada barevných lepících papírů, lepidlo tuhé Kores, lepidlo Herkules, lepidlo Klovatina, tuš černá a modrá, modrý inkoust, štětce č. 12, 8, 6, temperové barvy, vodové barvy, paleta z umělé hmoty, sada plastových kelímků na vodu, voskovky, křídové pastely suché, pastelky, progresa, plastová krabice (750,-) Tělesná výchova: cvičky, tenisky na ven, švihadlo, tričko, tepláky, pytlík (800,-) Sešity: ČJ – 2× č. 523, matematika – 1× č. 544, přírodověda – 1× č. 425, plastový rychlovazač a eurofolie 10× (100,-), němčina – 2× č. 544, složka, eurofolie 5×, angličtina – 2× č. 544, složka, eurofolie 5× (120,-) Mazací tabulka, 2× fix (100,-) Obaly na sešity a učebnice (100,-) Aktovka (1500,-) Bačkory (250,-) Pracovní sešity pořizované školou (300,-) Příspěvek do třídního fondu (500,-) Celkem: 4970,- Kč

Výdaje, které rodiny čekají, navíc nezahrnují oblečení a boty. Ani pomůcky nevydrží celý školní rok, takže se musí průběžně dokupovat.

Rodiče tak fungují spíš jako manažeři svých dětí, nad nimiž visí hrozba, že pokud nezajistí dětem přesně určené pomůcky v termínu, výsledkem bude pětka nebo poznámka. Dítě je tak oceněné za něco, co