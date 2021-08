Vymyšlené příběhy mění způsob, jak vnímáme svět, řekl hvězdný host karlovarského festivalu Ethan Hawke

Oproti běžnému zvyku „s sebou“ Hawke nepřivezl filmovou novinku, ale čtyři roky starý film česky trochu lacině nazvaný Zoufalství a naděje (originálně First Reformed), který již byl i v české distribuci. Režíroval jej Paul Schrader, autor kultovního Taxikáře. Příběh vypráví o mladém knězi Tollerovi, který obsluhuje marginální kostelík na americkém maloměstě a jeho mikroskopickou farnost. Toller je navenek schopný a přátelský, zatímco uvnitř je rozežírán zmatkem a bolestí z nevydařeného, osamělého života. Bolest je zkonkrétněna i v chorobě, kterou Toller trpí a jež je možná závažná. Knězova tichá sebedestruktivita nabere nový směr, když se setká s Michaelem trápeným environmentálním žalem. Muž čeká s Mary, členkou Tollerovy farnosti, dítě, ale nedovede si představit, že by ho přivedl do světa, který spěje ke zkáze. Zamýšlený potrat se Tollerovi ještě rozmluvit podaří, ale další tragédii již nezabrání. Michael si vezme život.

Kněz se sblíží s ovdovělou Mary, ale zároveň se začne přiklánět k extrémnímu řešení situace. Podobnému, jaké nabídl Petr Zelenka ve filmu Modelář.

Příliš viditelná transcendence

Schrader, který začínal jako filmový kritik, napsal v roce 1972 slavnou studii Transcendentální styl ve filmu. Nyní se po půl století pokusil natočit film ve stylu, jemuž tehdy vzdal hold. A to je právě problém. Ze snímku