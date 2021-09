Starala se o druhé, teď sama potřebuje pomoc. Sestřička po covidu skončila na vozíku

Šestačtyřicetiletá zdravotní sestra Věra Suchá zažila letos hodně dramatický rok. Přestože od osmnácti let trpí roztroušenou sklerózou, dosud pracovala a žila normální rodinný život. Poté, co se v březnu nakazila koronavirem, jí však ochrnuly nohy a skončila na invalidním vozíku. Její situaci by zlepšila speciální pomůcka, kterou ale pojišťovny nehradí.

Věra Suchá se proslavila před deseti lety, když vyhrála soutěž Sestra roku. Na titul nejsympatičtější sestřičky ji nominovali pacienti mimo jiné i z neurologického oddělení v nemocnici v Kolíně, kde se léčí i nemocní s roztroušenou sklerózou. Protože sama touto chorobou trpí už osmadvacet let, pacienti ocenili i to, že se dokáže vcítit do jejich situace.

Ačkoliv nemoc v průběhu let postoupila, Suchá fungovala až do letošního jara víceméně normálně. „Chodila jsem samostatně, bez opory. Občas jsem se jen potřebovala chytit někoho za ruku nebo jsem někdy zakopla o špičku, ale díky rehabilitaci jsem normálně chodila do práce nebo s rodinou na výlety,“ popisuje.

Začátkem března se ale náhle všechno změnilo. Ráno se probudila a