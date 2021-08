Babišovi by před volbami uškodil jakýkoliv výsledek Čapího hnízda. Proto není žádný

Další – už bůhvíkolikátý – termín, do kdy měl Šaroch oznámit své rozhodnutí, uplynul, rozhodnutí nepadlo. Andrej Babiš může být spokojen – to poslední, co před volbami potřebuje, by byl návrat kauzy Čapí hnízdo do centra veřejného zájmu.

A ten by nastal, ať už by Šaroch rozhodl jakkoliv. Kdyby Babiše poslal před soud, byl by z trestně stíhaného premiéra obžalovaný, což je podstatně silnější káva pro každého, kdo ještě nerezignoval na nepsaná pravidla demokratického právního státu. V Česku sice takových voličů ubylo, ale pořád ještě představují nezanedbatelnou sílu schopnou minimálně silných symbolických gest, vzpomeňme na dvakrát zaplněnou Letnou. Nemluvě o tom, že Babiš, pokud chce pokračovat v premiérské funkci i během českého předsednictví v EU, nemůže úplně rezignovat na svůj obraz v zahraničí.

Kdyby státní zástupce Babišovo stíhání zastavil, vzniklo by silné podezření, že tak před volbami učinil jen proto, aby do nich mohl premiér jít s čistým štítem. Tak či onak by se o případu mluvilo, což rozhodně není v Babišově zájmu.

Z jeho pohledu je ideálním výsledkem nevýsledek, tedy přesně to, co se od Šarocha čekalo a co také přičinlivě dodal. Vyšetřování už natahuje tak dlouho, že si na něj všichni zvykli jako na něco, co tu prostě je a čím se není třeba zabývat. Babiš bude nanejvýš nucen zopakovat svou mantru o politické kauze, která by nebyla, kdyby v politice nešlapal na kuří oka někdejším mocným. A kdoví, jestli aspoň to.

Opakovat je ale nutné i popis neveselé reality dnešního Česka a tu Šarochův další odklad odkrývá zase o něco jasněji. Andrej Babiš nejenže plně kontroluje