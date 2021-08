Jaderná fúze je náročnější než let na Mars. A také důležitější

Když se nad tím trochu zamyslíte, ty dvě úvodní věty vypadají jako nepodařený vtip. Smyslem jaderné fúze je vyrábět energii. Jestliže jí spotřebuje víc, než vytvoří – byť „jen o třetinu“ –, a kromě toho funguje jen po nepředstavitelně krátkou dobu, než ustane, k čemu je pak vlastně dobrá? Vyprávění o zkoušce nového typu letadla, které se na chviličku skoro vzneslo, by také působilo komicky.

Jaderná fúze je ostatně častým a trochu bezbranným terčem vtipů už řadu let. „Je to technologie budoucnosti a navždy jí zůstane,“ zní ten základní, k němuž existuje řada variací: „Jsme prý na pokraji výroby komerčně dostupných miniaturních fúzních reaktorů. Jak jsem se dozvěděl, jsme na tom pokraji už delší dobu. Je to zřejmě velmi široký pokraj,“ zavtipkoval si britský premiér Boris Johnson v roce 2019. Jak ale podotýká Arthur Turrell, autor nedávno vydané knihy Stavitelé hvězd, Johnson přidal k sarkasmu také 200 milionů liber na další financování výzkumu.

Událost, k níž došlo v Kalifornii začátkem letošního srpna, však znamená, že konec žertování se blíží. K praktické fúzní reakci je pořád daleko, ale