Notes: Zeman odletěl do Brna, Američané domů a čápi přiletí až po volbách

Miloš Zeman si pro cestu do Brna zvolil „ideální“ dopravu, Čapí hnízdo se vrací k doplnění policii, američtí vojáci odletěli z Kábulu domů a děti se těší zpět do lavic. Úterní dění pro vás v Notesu shrnul Štěpán Vojtěch.

Začátek školního roku se přiblížil na jedno „vyčistit si zuby a spát“ a děti tak zítra ráno čeká obvyklý boj o to, kdo ukořistí místa v zadních lavicích a kdo skončí „na ráně“ hned před katedrou učitele. Otevření škol je letos pro děti i dospělé možná ještě o něco očekávanější událostí než dřív – z výzkumu společností PAQ Research a Kalibro vyplývá, že mnohým školákům v době distanční výuky chyběl kontakt se spolužáky i učiteli, a do školy se tak těší dokonce víc než jindy (což lze s nižší mírou jistoty tvrdit o dětech z brněnské ZŠ Merhautova, kde školní rok zahájí prezident Miloš Zeman, pozn. autora).

Markéta Boubínová a Adéla Skoupá popisují, jak se uzavření škol na psychice dětí podepsalo, ptají se jich také na to, jak by se školství do budoucna mělo proměnit a co z distanční výuky by se mělo zachovat. Opírají se přitom i o výsledky zmíněného výzkumu.

Ne vše ale končí tak ochotně jako letní prázdniny. Hlavní kauza Čapí hnízdo, v níž je obviněn premiér Andrej Babiš, pokračuje (sdílejte, než to zakážou!). Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch požádal o doplnění vyšetřování a mimo jiné chce nechat vyslechnout premiérova syna, Andreje Babiše mladšího, což se mezitím stalo oblíbenou disciplínou mezi médii. Podrobnosti k Šarochovu rozhodnutí zjistil Lukáš Prchal, který o nich mluví také ve Studiu N s Filipem Titlbachem.

Stihne se kauza Čapí hnízdo uzavřít do voleb? Lukáš Prchal s Kirillem Ščeblykinem připravili otázky a odpovědi. Vysvětlují například to, jaký dopad by na kauzu mohlo mít Babišovo znovuzvolení do Sněmovny, díky němuž by opět získal poslaneckou imunitu. Stejnému tématu se v komentáři věnuje Jan Moláček: „Státní zástupce Jaroslav Šaroch oznámil, že hodlá kauzu Čapí hnízdo dál vyšetřovat. Podezření, že tak činí ne v zájmu spravedlnosti, ale Andreje Babiše, hraničí s jistotou,“ píše.

A u premiéra ještě jedna krátká zastávka (tak na jeden dva podpisy, možná?): Lukáš Prchal se tentokrát spolu s kolegou Janem Tvrdoňem podíval na financování premiérova hlavního marketingového tahu – knihy mnohdy obtížně proveditelných představ, se kterou premiér jezdí po republice a lidé si k němu chodí pro autogram. Hnutí ANO za ni část nákladů zaplatilo, celkem ale kniha vyjde na asi třikrát tolik.

Zeman ví, kam beztrestně zajít. Nebo zaletět

Nezaháleli ani zástupci opozičních koalic, kteří se setkali na republikovém sněmu hnutí STAN v Praze a znovu se shodli na tom, že současnou Babišovu vládu chtějí po volbách nahradit, píše Jan Tvrdoň (sněm voličů se koná 8. a 9. října). Předseda Starostů Vít Rakušan se při příležitosti obhajoby svého postu pokusil dodat shromáždění sebedůvěru po nedávných průzkumech, v nichž rostlo hnutí ANO. „Chyby se dělají, ale to je přece pěna dní. To jsou průzkumy, to jsou momentální nálady. Nálada v hnutí STAN nemůže být formována průzkumy veřejného mínění,“ řekl staronový šéf hnutí.

Kdo bude vládnout Česku po volbách? Jiří Pehe naznačuje v komentáři možnosti, jak by mohl další vývoj v zemi vypadat. Jako nejpravděpodobnější scénář vidí pokračování politického aranžmá, ve kterém nadále hrají hlavní roli prezident Zeman a premiér Babiš. „Zeman má v rukou hned několik silných karet. Možná tou nejsilnější je, že už ví, kam až může beztrestně zajít,“ píše.

Zatímco premiéru Babišovi se před soud přirozeně nechce, Zdislava Pokorná zavítala do soudního prostředí a s předsedou senátu Vrchního soudu Lubošem Dörflem mluvila o Bezpečnostní informační službě a odposleších i kauze soudce Zdeňka Sováka. „Já mohu jen potvrdit, že žádosti od BIS obecně na povolování odposlechu chodí, ale určitě se nemohu vyjádřit, jakých osob se tyto žádosti týkají,“ říká Dörfl a vysvětluje, jakými pravidly se jejich povolování řídí.

Soudnímu rozhodnutí se věnuje také Prokop Vodrážka: Ústavní soud dnes zrušil část zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat takzvané bezdoplatkové zóny. Odborníci verdikt vítají, komunální politici jej ale naopak kritizují.

Poslední američtí vojáci včera opustili Afghánistán, jejich dvacetileté působení v zemi ale skončilo neúspěchem a velkou porci kritiky nyní schytává Joe Biden. „Války nekončí tak, že se vzdáme. Ameriku nezabezpečíte tím, že po sobě necháte nepřátele, zradíte spojence a posílíte protivníky. To není ukončení války. To je prohra,“ reagovala například republikánská poslankyně Liz Cheneyová. Více o stažení vojáků ze země i kritice odchodu najdete v textu Jany Ciglerové.

Co čeká Afghánistán dál, pokud je vůbec možné o Afghánistánu ještě mluvit? V analýze se tomu věnuje reportérka Petra Procházková. „Afghánistán je dnes rozdělen na ty, kteří táliby nadšeně vítají, ty, kteří to s nimi hodlají nějak vydržet, a ty, kteří se snaží dostat z jejich dosahu,“ píše.

A nakonec jeden text ze sportu: Fotbalovou Ligu mistrů si poprvé v historii zahraje FC Šeriff Tiraspol, za jehož vznikem stojí bývalý agent KGB. Klub se nachází na území Podněsterské moldavské republiky, což je území mezinárodně neuznávaného státu. S klubem mají zkušenosti i fotbalisté pražské Slavie, popisuje David Janeczek.

Výběr z Minuty N:

Co vás čeká v tištěném Deníku N zítra?

Jak bude pokračovat Babišova kauza

Po návratu do školy roušky i testy

Filip inicioval levicový web, řekl stíhaný podnikatel Horáček

Volby v Německu ovlivní favorit sociální demokracie, s nímž nepočítali

Po Paříži se autem jezdí už jen třicítkou

Trestní stíhání soudců je obrovský zásah do naší reputace, říká šéf Vrchního soudu v Praze

Jaderná fúze je o velký kus blíž, než jsme si mysleli

Komentář: Američané skládají afghánské účty

Ligu mistrů si zahraje okázale bohatý klub z chudé země

Přejeme vám pěkný poslední srpnový večer.