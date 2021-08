„To není ukončení války. To je prohra.“ Republikáni se pustili do Bidena, když poslední Američan přenechal Afghánistán Tálibánu

Generálmajor Chris Donahue to udělal, jak se má. Dohlédl, že všichni američtí vojáci i zaměstnanci armády, za něž zodpovídal, jsou v pořádku na palubě. A teprve potom, po všech ostatních, nastoupil do posledního z pěti šedivých letadel C-17 on. Renomovaný generálmajor s bohatou vojenskou zkušeností se tím stal posledním americkým vojákem, který opustil letiště v Kábulu.

Po dvaceti letech tak ukončil nejdéle trvající americkou válku. Učinil tak o den dřív, než bylo vyjednáno, protože americké ozbrojené síly si nechaly časovou rezervu pro případné komplikace a kvůli tomu, aby se vyhnuly možným dalším útokům teroristů z ISIS.

Ty ale nenastaly, a tak je možné, že generálmajor Donahue veřejnosti v dalších dnech popíše, co při tom prožíval: