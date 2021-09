Ve Švédsku už tři roky soudí sex bez souhlasu. Počet odsouzení stoupá, říká tamní odbornice

V Česku trestní zákoník popisuje znásilnění jako čin, při kterém někdo donutí jiného k pohlavnímu styku násilím nebo pohrůžkou. Organizace pomáhající obětem i část odborníků už ale léta volají po změně, která by umožnila trestat i takzvaný sex bez souhlasu. Tedy takový, který se možná odehrál bez modřin, ale ne dobrovolně. Ve Švédsku podobný zákon mají už tři roky a vědkyně Stina Holmbergová z tamní Národní rady pro prevenci kriminality zkoumala, co přinesl.

V roce 2018 se změnil švédský zákon tak, že sex bez souhlasu je považován za znásilnění. Jak přesně nyní švédské právo definuje znásilnění?

Pokud má někdo pohlavní styk nebo nějaký jiný sexuální akt, který se pohlavnímu styku podobá, s člověkem, který se ho neúčastní dobrovolně, může být odsouzen za znásilnění.

Když posuzujete dobrovolnost, měli byste se dívat na to, zda byl souhlas vyjádřen slovy nebo činy, případně jiným způsobem. Nikdy se nepovažuje za dobrovolný, pokud je spojen s násilím nebo výhrůžkou, nebo když je někdo velmi opilý a podobně.

Stanovuje zákon, jakou přesně má mít souhlas formu? Protože to je jedna z otázek, kterou nastolují kritici podobného přístupu v České republice. Vtipkují třeba o nutnosti podepisovat formuláře.

Zatím se odsouzení týkala velmi jasných případů. Ale jsou i takové, které se nedají tak jednoduše vyložit a kde se nedá říci, jestli to bylo dobrovolné, nebo ne. Například když muž na ženu nepřestane tlačit a ona nakonec řekne, že souhlasí. Je to znásilnění, nebo ne? Nebo případy, kdy leží v jedné posteli blízko sebe, dotýkají se jeden druhého a on říká: „Měl jsem pocit, že to chtěla, četl jsem to v její řeči těla.“ A ona řekne: „Ne, moje řeč těla nic takového neříkala.“ To je problematické.

Ale jsou tu i nové případy, které jsou zjevně nezákonné. Týkají se takzvaného „ztuhnutí“ (stavu, kdy oběť v šoku nebo ze strachu ztuhne a není schopná se bránit, pozn. red.) nebo situací, kdy je někdo