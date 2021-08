Nenechme si vsugerovat poraženectví, pojďme vyhrát, vyzval staronový šéf STAN Rakušan

Starostové a nezávislí dnes, poměrně netradičně blízko voleb, rozhodují o novém vedení. Zatímco v personálních otázkách se příliš překvapení čekat nedá, což potvrdilo hladké znovuzvolení šéfa STAN, úterní setkání může být zajímavé vzhledem k probíhající kampani. Pro STAN je akce v pražském hotelu Clarion příležitostí, jak zmobilizovat do její finální fáze své členy, podporovatele a také jak oslovit potenciální voliče.

Předseda Starostů Vít Rakušan vystoupil na začátku s projevem, ve kterém burcoval členy hnutí. Koalice Pirátů se STAN totiž v posledních měsících podle různých volebních modelů oslabuje a do čela preferencí se po covidových měsících vrátilo ANO.

Rakušan ale odmítl poraženectví. Členům STAN řekl, že se sice v kampani objevily chyby, nepřikládá jim však prý zásadní váhu. „Po jarní euforii přišly horší průzkumy a těžká palba do našich řad. Chyby se dělají, ale to je přece pěna dní. To jsou průzkumy, to jsou