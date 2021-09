Hamáček: Podpořit blok s SPD, nebo s ODS? Sophiina volba. Varianta je i opozice, nemusí vše zachraňovat ČSSD

Tradiční otázka na úvod: budou se říjnové volby něčím zásadně lišit od všech předcházejících?

Já myslím, že ano, a důvody jsou dva. Jak vnímám atmosféru ve společnosti, budou to asi nejvypjatější volby. Už teď probíhají velmi tvrdé politické spory, takže kampaň může být tvrdá a já doufám, že bude férová.

A zadruhé, budou to volby po covidu. Covid je jistým přelomem pro naši společnost a bude se rozhodovat o tom, jaká bude Česká republika pocovidová. Samozřejmě jsou různé recepty na to, jak zemi znovu postavit na nohy, kdo zaplatí náklady. To by mělo být tématem předvolební kampaně. Bohužel, zatím mám pocit, že hlavním tématem je otázka, jestli zmrzlina, nebo nanuk.

Než přejdeme k volebním tématům, zeptám se vás na jednu aktuální věc, a sice na postup policie vůči spolku Milion chvilek pro demokracii, jehož asi deset členů namalovalo kříže na náměstí v Průhonicích, kde se konala předvolební akce Andreje Babiše. Podle policie měli povinnost tuto akci nahlásit jako shromáždění, věc předala jako přestupek. Souhlasíte s tímto postupem?

Já si myslím, že to vyřešil pan policejní prezident, který se za postup středočeské policie omluvil. Tam to byla spíš kombinace nešťastného nebo nevhodného vyjádření paní tiskové mluvčí, ze kterého asi nebylo úplně jasné, co policie dělala. Každopádně pravdu má pan policejní prezident. Právo shromažďovací je zaručeno ústavou a těm lidem za to nehrozí žádný postih.

Policejní prezident se omluvil za formulaci o nepovoleném shromáždění. Ale policie toto předala jako přestupek, že to mělo být ohlášené shromáždění. Souhlasíte s tím? Zákon o právu shromažďovacím uvádí výjimku, kdy shromáždění nemusí být oznámeno, pokud jde o shromáždění pořádané právnickou osobou, přístupné jen členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům.

Nevím, neznám detaily. Samozřejmě více ví policie, potažmo organizátoři. Z logiky věci bych ale u takovéhoto shromáždění neočekával nutnost nahlašování nebo oznamování a tak jsem chápal i vyjádření pana policejního prezidenta. Pokud tam byl nějaký problém, zcela jistě se to vyřeší.

V programu a kampani jste vsadili na ostře levicovou rétoriku. Nápadně se pouštíte do miliardářů, korporací a podobně. Může to podle vás působit důvěryhodně, když celé volební období sedíte ve vládě vedené miliardářem?

Jsme levicová strana a je logické, že máme levicový program. My se tady bavíme o tom, kdo zaplatí obrovské sumy spojené s covidem a celým restartem České republiky. Není možné, aby to zase jako vždycky zaplatili zaměstnanci.

Pokud tady jsou banky, které i v těch nejhorších dobách odvádějí svým zahraničním matkám desítky miliard do zahraničí, není to spravedlivé. Pokud jsou tady digitální korporace, které tady platí skoro nulové daně a vydělávají obrovské peníze na reklamě, tak ty peníze tady musí aspoň částečně zůstat. Je potřeba zátěž rozdělit spravedlivě a prostě do toho zapojit i ty nejbohatší.

Ale jak to jde dohromady s tím, že doteď vládnete s miliardářem a majitelem velkého koncernu?

Jde to dohromady tak, že kdyby nebylo sociální demokracie, vláda rozhodně tolik sociálnědemokratických věcí neprosadí. To je dáno programovou flexibilitou ANO, které když přišlo do politiky, bylo alternativou k ODS, když to zjednoduším.

Pak se začalo posouvat doleva a tím luxovalo voliče sociální demokracie. V případě, že by sociální demokracie nebyla ve vládě, by se vrátili tam, kam je srdce táhne. Paní Schillerová, pan hejtman Vondrák o sobě sami říkají, že jsou pravicoví politici.

Česká politická scéna se musí vypořádat s fenoménem ANO, které není tradiční politická strana. Díky tomu, že jsme ve vládě, tady