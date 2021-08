Kupředu, soudruzi! Bývalý plavčík zachraňuje německou sociální demokracii a překvapivě vyhlíží kancléřství

Německá sociální demokracie posledních téměř deset let ztrácela voliče. V prosinci roku 2019 ji jeden z průzkumů připisoval pouhých jedenáct procent. Proto také do letošního volebního roku sociální demokraté vstupovali jako outsideři. Ze svých řad si za kandidáta na kancléře vybrali Olafa Scholze. Že by zrovna on mohl vystřídat v úřadě Angelu Merkelovou, si ještě před létem dokázal představit málokdo. A pokud, tak jenom s úsměškem. Pět týdnů před volbami ovšem tato představa nabírá reálné rysy a také se jí už nikdo nesměje.